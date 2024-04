Il Napoli attuale e il totoallenatore - parla Gianni Improta

(Di lunedì 22 aprile 2024) L’ex calciatore delè intervenuto a Radio Punto Nuovo. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘Punto Nuovo Sport’. “La partita di Empoli rispecchia la stagione. Non ho aggettivi per quest’annata così balorda, se non impensabile o incredibile. Dalla società alla squadra sono tutti coinvolti. È andato storto qualsiasi cosa”. Non solo i tifosi del… “Non è la solaa restare delusa da questa squadra, ma tutta Italia che si attendeva ben altri campioni dopo lo Scudetto dello scorso anno. La verità è che questo gruppo continua a sentirsi orfano senza Spalletti e Giuntoli, che sistemavano nell’immediato le cose che non andavano. Ormai è tutto smarrito”. I giocatori del… “I calciatori sono stati bistrattati ...

Ha parla to anche del Napoli Giuseppe Incocciati , ex calciatore (anche del ‘Ciuccio’) e opinionista Mediast, a 1 Station Radio. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘1 ...

‘Legends-Ci vediamo a Napoli ’: mercoledì 17 aprile è andata in scena la decima puntata della seconda edizione. Prodotta dalla Media Company Nexting e da Sportface, su Sportitalia (canale 60 del ...

L’ex terzino del Napoli Giovanni Francini , tre titoli con la maglia partenopea, ha parlato in quanto opinionista nella trasmissione ‘Delietta Gol’ in onda su Prima Tv canale 17 e TV Luna canale 83. ...

La camorra negli appalti Pnrr: sequestrata azienda romana in mano ai Casalesi che si era aggiudicata 5 lavori a Napoli e Caserta - La Dia ha scoperto una società-clone attiva nell’edilizia pubblica creata per aggirare le normative antimafia ma in mano alla fazione camorrista Zagaria ...quotidiano

De Vecchi: "Scudetto Inter d'eccellenza come quello del Napoli dell'anno scorso" - Così ai microfoni di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1 l'ex rossonero Walter De Vecchi, che con il Milan vinse lo scudetto della stella nel 1979.tuttonapoli

Napoli, rissa tra genitori durante la partita under 16 - Napoli, rissa tra genitori durante la partita under 16: 54enne in ospedale. Si stava disputando l'incontro tra Napoli e Parma ...ilgazzettinovesuviano