Il Ministro Valditara | L’istruzione tecnico-professionale e la sua filiera sono centrali per il mondo produttivo

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 22 aprile 2024) Bergamo. Bergamo Next Level 2024, l’iniziativa principale di Terza Missione dell’Università degli studi di Bergamo, che racconta con un approccio interdisciplinare le ricerche e gli studi in corso sul futuro di città e provincia coinvolgendogli attori istituzionali, culturali ed economici locali ma non solo, si è conclusa lunedì 22 aprile all’Aula Magna UniBg di Sant’Agostino, in Città Alta, con la conferenza dal titolo ‘Università, Imprese, ITS Academy: insieme per l’innovazione del sistema di istruzione e la formazione dei giovani’. Al centro dell’attenzione il rapporto tradelle imprese e istruzione superiore come binomio di fondamentale importanza per la crescita economica e la competitività di un Paese, in grado di generare una serie di benefici tangibili, innescando un circolo virtuoso di sviluppo e innovazione. Tra gli ospiti il...