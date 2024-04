Il Milan di Pioli macina punti grazie alla sua fase offensiva

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 22 aprile 2024) Ildiha dato il meglio in Serie A, dove ha fatto praticamente il vuoto per il secondo posto. Il punto di forza è la produzione, con tanti gol segnati e tanti marcatori diversi. TATTICA – Il modulo deldisulla carta è il 4-2-3-1. Poi però spesso gli aggiustamenti sul campo portano a un’interpretazione diversa. In mezzo i centrocampisti possono schierarsi anche a tre col vertice basso, e anche i difensori possono passare a tre lasciando un terzino più libero di salire. Il tecnico poi ama accentrare i terzini come mediani in impostazione. L’idea di gioco è, con possesso pe baricentro alto, tanto da sembrare improntata a fare una rete in più degli altri. Per questo anche i cambi vedono spesso aumentare il peso offensivo ...