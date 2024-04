Il Mazzacurati all’operaio Riondino

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 22 aprile 2024) La prima edizione del Premio Carloè andata, ex aequo, ai personaggi di Carmen (interpretato da Elena Gigliotti) nel film L’invenzione della neve diretto da Vittorio Moroni e a di Caterino Lamanna (interpretato da Michele) nel film Palazzina Laf diretto dallo stesso. Promosso dalla Scuola di Cinema Carloe dal Cinema Odeon di Vicenza, il premio è destinato al Miglior personaggio di un film uscito in sala nell’anno in corso. L’obiettivo è quello di dare valore ai personaggi che nascono da un’ispirazione artistica pura, dando risalto non necessariamente ai protagonisti ma a quelle figure che rimangono credibili nel loro insieme. Il film I pionieri diretto da Luca Scivoletto è stato premiato come miglior Film Nascosto, cioè quello che più degli altri avrebbe meritato più attenzione ...