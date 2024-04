Il mattone tra bonus - tasse e investimento

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 22 aprile 2024) DA SEMPRE la casa e il mercato immobiliare sono profondamente nel cuore degli Italiani. Ma il, oltre che un bene rifugio, è un settore sempre in evoluzione, che tenta di districarsi tra, fiscalità, e i frequenti cambiamenti normativi su questi argomenti. La sesta edizione di Youfinance.it quindi dedica uno spazio importante anche ai temi collegati all’immobiliare. Un mercato che per Raffaella Pinto, Head of Business Development presso Cushman & Wakefield Italy, rappresenta un’opzione d’alternativo, anche usato per diversificare il portafoglio degli investitori istituzionali. Ma negli anni è cambiato il mondo e oggi i megatrend in atto, avverte Mauro Pratelli, ad di Traderlink, stanno cambiando le abitudini di chi usa gli immobili, e quindi il loro scopo e la loro funzione ...