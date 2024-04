Il marchio di Lautaro Martinez sullo scudetto dell' Inter

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 22 aprile 2024) Il primo gol con la maglialo segnò un sabato di metà luglio del 2018 in amichevole a Lugano, beffando un portiere svizzero – tale Baumann – che aveva calcolato male il tempo del tuffo. L’allenatore di allora – Luciano Spalletti – disse che “il ragazzo ha fatto subito vedere tutta la sua forza fisica e una qualità rara nel tiro”. Sui giornali compariva ora come, ora come; per tutti era il figlioccio di Diego Milito, che di lui aveva parlato assai bene. Del Principe, nelle relazioni degli scout nerazzurri, replicava oltre che i natali in Argentina, anche il contorno fisico e le movenze rapidissime. Di lì a un mese avrebbe compiuto ventuno anni, teneva la stessa acconciatura a la page di oggi – taglio mohicano, solo più accentuato – festeggiava esattamente come fa adesso – incrociando le ...