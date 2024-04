Il generale Gino Micale saluta la Legione carabinieri Lombardia alla caserma Ugolini

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 22 aprile 2024) Milano – Lunedì mattina ildi corpo d'armata, comandante dell’Interregionale Pastrengo, hato tutto il personale delladi via Moscova a Milano. L’alto ufficiale, che a breve lascerà il servizio attivo, è stato ricevuto dalGiuseppe De Riggi, a capo della, e dal comandante provinciale dell’Arma Pierluigi Solazzo, e ha incontrato tutti i comandanti dipendenti, una rappresentanza del personale in servizio e di quello in congedo riunito nell'Associazione nazionale. Dopo aver ricevuto gli onori militari dguardia schierata in grande uniforme ...