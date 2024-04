L’ultimo de ‘I Giovedì del Bello’. Giovani e disagio: occasione di confronto e di dialogo - Nella scorsa serata, di giovedì scorso, si è svolto l'ultimo incontro de "I giovedì del Bello", iniziativa promossa dall’Istituto superiore di scienze religiose “Don Tonino Bello” di Lecce.portalecce

Cheriach Re nelle radio e in digitale con “La Rochelle” - Fuggiamo a "La Rochelle", una spiaggia deserta dove ritrovarsi. Il nuovo singolo di Cheriach Re contro il mito della performatività.corrierenazionale

Il dialogo in radio tra Leclerc e il box Ferrari è pura confusione: “Dimentica quello che ho detto” - è l'ultimo giro" ha difatti chiosato Xavi Marcos quel surreale e confuso dialogo in radio con Charles Leclerc diventato un po' l'emblema di un weekend di gara in cui in Ferrari le cose non capite sono ...fanpage