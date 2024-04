Il Def è credibile - ma su cuneo e superbonus… La pagella di Bankitalia

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 22 aprile 2024) A due settimane dalla sua approvazione, il Documento di economia e finanza, versione senza numeri programmatici, ovvero senza indicare l’impatto delle misure che l’esecutivo vuole adottare sulle grandezze di finanza pubblica, finisce sotto la lente degli addetti ai lavori nel ciclo di audizioni alle commissioni Bilancio di Camera e Senato (in serata sarà il turno del ministro Giancarlo Giorgetti). Un Def, va detto, segnato da una previsione di crescita che alcuni osservatori giudicano troppo ottimistica e che se tiene fermo l’obiettivo di settembre della Nadef di deficit, impone la ricerca di una trentina di miliardi di risorse per confermare le politiche attuate dal governo con l’ultima legge di Bilancio, a cominciare da Irpef e decontribuzione, nella sua relazione, è partita dalle note positive. Per esempio non discostandosi troppo dai numeri dello stesso ...