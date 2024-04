Il Coventry City è stato in finale di FA Cup per 90 secondi

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di lunedì 22 aprile 2024) Al 120’ le partite non sono nemmeno più calcio, ma solo un insieme di corpi che cercano di resistere e stare in piedi. Dalle paludi di confusione e stanchezza spesso sono le grandi squadre a uscire vincitrici. Fanno valere la loro maggiore tecnica, o esperienza, o quello che definisce un giocatore di alto livello rispetto a uno normale. Al 120’ di-Manchester United, a Wembley, sul risultato folle di 3-3, Callum O’Hare porta palla. Quando era teenager si pensava a lui come un futuro giocatore di Premier League ma poi ci si è resi conto che per giocare da numero 10, il suo ruolo, non aveva abbastanza talento. Così è sceso fino alla terza divisione e ha vestito la maglia delper ricostruirsi una carriera. Ora porta palla nel mezzo spazio di sinistra e serve in profondità Haji Wright, il giocatore più quotato della squadra, nazionale ...