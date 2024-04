Il costoso esodo dei futuri professori sardi e siciliani - l’orale del concorso previsto sulla terraferma

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 aprile 2024) Centinaia di docentisaranno costretti a sborsare un sacco di soldi e ad abbandonare la famiglia per giorni, per poter svolgere la prova orale delper maestri e. Per molti di loro il ministero dell’Istruzione ha deciso di assegnare la sede della prova della loro disciplina (definita in termine tecnico con una sigla alfanumerica). In Sardegna su 117 classi di, 58 sono state conferite fuori regione con buona pace delle spese di trasporto e trasferta, compresi i pernottamenti, dei candidati. Una scelta denunciata dalla Flc Cgil ma anche dall’Asel, l’associazione degli enti locale sarda che è pronta ad inviare una lettera alla nuova Presidente della Regione affinché intervenga sul ministro dell’Istruzione e ...