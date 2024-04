Il compleanno dei fiori "secolari" di Viareggio Il negozio Vecoli celebra 100 anni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 22 aprile 2024) Nel centesimoversario del fioraio “” di via Garibaldi 33, Robertoracconta la storia del, guardando al futuro con rinnovata fiducia e con l'impegno di continuare a diffondere la bellezza deie a donare gioia alle persone. Un traguardo importante, certo, ma solo un nuovo punto di partenza per un viaggio che promette di essere ancora più ricco di soddisfazioni. Signor, potrebbe raccontarci come è nata la vostra attività di floricoltura? «Tutto è iniziato il 4 aprile 1924. Eravamo una famiglia di contadini e dopo la guerra mio padre Giovha deciso di aprire il primodi, insieme ad altri due soci. L’attività non nasceva come un semplicedi ...