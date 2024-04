Il classico ‘Lombardi’ di Airola protagonista della ‘Notte Nazionale dei Licei’

(Di lunedì 22 aprile 2024) Tempo di lettura: 4 minutiFiore all’occhiellodecima edizioneNottedel Liceofirmata dall’Istituto “Lombardi” di, la proiezione in diretta, anche nei Licei stranieri aderenti all’iniziativa, con sottotitoli in inglese, del cortometraggio realizzato dalle studentesseclasse III del Liceocaudino, risultato primo classificato nel contest bandito dal Direttivo dell’evento, avente per tema la comunicazione e la lotta alla violenza e alla discriminazione di genere. Il prestigioso riconoscimento del corto “Tessendo la libertà”, basato su un’originale quanto intensa riletturadell’Odissea omerica, Penelope, divenuta moderno paradigma dell’identità femminile e ...

