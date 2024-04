Il clandestino - L’isola o Stasera tutto è possibile? La tv del 22 aprile

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 22 aprile 2024) Per la prima serata in tv, lunedì 22su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Il”, con Edoardo Leo. Verranno proposti due episodi dal titolo “Il processo” e “Barrio Corvetto”. Nel primo, Travaglia viene interpellato da due bambine rom che chiedono il suo aiuto per dimostrare l’innocenza del fratello maggiore di fronte al Kris, il tribunale del loro campo, che lo accusa di non aver soccorso un amico ferito a morte durante un furto. Nel secondo, il giovane Santiago è ricercato dalla Polizia: fa parte di una gang latina e ha preso parte alla rissa in cui un ragazzo è stato gravemente ferito. Travaglia, mentre porta avanti la sua relazione clandestina con Carolina, viene assunto dai genitori del giovane per trovarlo prima che lo facciano le forze dell’ordine, compito reso ancora più difficile dal rifiuto della madre di accettare ...