Il caso Bellentani | la passione amorosa e la follia omicida nel delitto dell’ermellino

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 22 aprile 2024) Il, noto anche come, risale al 16 settembre del 1948. Unaffascinante e controverso, che scandì le cronache dell’epoca per diversi mesi. L’industriale Bigi Taroni, Liliana Willinser moglie di Sacchi e Pia– Ilcorrieredellacittà.com (Immagine dall’account X @concetto ) Il dramma, fra gelosia, fatalità e provocazioni si consumò sotto gli occhi degli invitati a una sfilata di moda. IlIl, noto anche come “”, è un episodio risalente al secondo dopoguerra. La protagonista di questa storia è Pia, nata con il nome di Pia Caroselli nel 1916 a ...