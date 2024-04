Il cardinale Sako | Contro il calo delle vocazioni apriamo ai preti sposati e al diaconato femminile

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 22 aprile 2024) Seminari vuoti e chiese deserte fugano gli ultimi dubbi sulla secolarizzazione in atto. Ai numeri non resta che certificare la transizione da una società religiosa a una in cui la fede ha perso progressivamente centralità. Solo lo scorso anno i candidati al sacerdozio nel mondo, stando all’Annuario statistico della Chiesa, si sono ridotti sotto i 110mila. Quanto alla messa, per restare all’Italia, è affare di non più del 18,8% della popolazione (dati Istat). Che fare? Se i porporati conservatori puntano il ditoil Papa, reo di aver banalizzato la Chiesa, altri, come ilRaphael, patriarca dei caldei, spingono Francesco a continuare sulla viariforme, comprese quelle deie del. Paure e ...