Il Cardiff chiede al Nantes 120 milioni di euro per la morte di Sala | Con lui non saremmo retrocessi

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 22 aprile 2024) La cifra è da capogiro: 120di. La ragione è surreale: ili danni alper ladi Emiliano, vittima d’un incidente aereo avvenuta il 21 gennaio 2019 durante il trasferimento dalla Francia al Galles. Il club ha fatto calcolare ai suoi esperti la perdita di reddito subita a causa del mancato utilizzo del giocatore. Ilaveva acquistato l’attaccante argentino per 17. Allora giocava in Premier League, poi retrocesse in Championship (dove gioca tuttora). Per arrivare a quella cifra, spiega L’Equipe, “ilsi è avvalso dei servizi della società Analytics FC, specializzata nello studio dei dati. Soppesando gol attesi e punti attesi, la società britannica ha ...