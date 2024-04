Il Caporalato delle case a Torino - mille euro per una brandina | Chi accetta di vivere così non ha alternative

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 22 aprile 2024)fatiscenti, affitti riscossi con metodi poco trasparenti, sfruttamento (abitativo). Il fenomeno dei “palazzinari” che affittano appartamenti precari agli stranieri nelle varie città italiane è cresciuto nel tempo. A, scrive la Repubblica, unasistemata in cucina può costare anche 400al mese, più le spese di luce e acqua. All’interno di questi appartamenti, nel centro del capoluogo piemontese, si vive quasi in venti dove normalmente c’è spazio per una sola famiglia. Chidiin queste condizioni «non ha», spiega la lega Alice Pasquero dell’Asgi (Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione) al quotidiano. «Parliamo di famiglie vulnerabili economicamente – continua l’avvocata -, spesso stranieri che fanno ...