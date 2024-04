Il capo intelligence militare israeliana si dimette

(Di lunedì 22 aprile 2024) Aharon Haliva, il generale al comando della direzione dell'il 7 ottobre, si è dimesso per il fallimento dell'esercito nel prevenire l'attacco nel sud di Israele compiuto da Hamas quel giorno. Lo riportano i media israeliani. Haliva aveva già indicato che si sarebbe dimesso una volta conclusa la guerra, e sembra destinato a rimanere nel ruolo fino alla nomina di un sostituto. Il quotidiano Ynet ha pubblicato un'immagine della sua lettera di dimissioni. Il generale aveva già descritto gli eventi del 7 ottobre come "un fallimento dell'".

Tel Aviv, 4 apr. (Adnkronos) - Un ex capo dello spionaggio israeliano ha affermato che l' Iran potrebbe attaccare presto Israele dopo il raid che ha ucciso il massimo comandante del Corpo delle ...

