Il Bologna riporta la Roma sulla terra | l’1-3 è benzina per la corsa Champions

(Di lunedì 22 aprile 2024)travolgente! I rossoblu piegano lanel posticipo della 33ª giornata di Serie A, a pochi minuti dal derby di Milano che potrebbe vedere l’Inter festeggiare per il suo 20° Scudetto. Thiago Motta batte De Rossi: El Azzouzi, Zirkzee e Saelemaekers hanno deciso il match. A nulla è servita la rete di Azmoun. Un ko pesante per i giallorossi, che erano in un ottimo momento tra campionato ed Europa League. Ilsorride per l’ennesimo risultato utile consecutivo: i rossoblu vengono da due pareggi e col successo di oggi allontanano una possibile crisi. Importante il successo odierno, che arriva in uno scontro pesante in zona Europa: la, infatti, è diretta concorrente delper un piazzamento inLeague, alla quale si qualificano 5 squadre italiane. Al ...