I ragazzi sono stati bravissimi - ora la Lucchese

(Di lunedì 22 aprile 2024) Finalmente sorridente Roberto Boscaglia dopo una vittoria capolavoro che può aver deciso il campionato. "Sin dal primo giorno in cuiarrivato ho detto che la squadra aveva tanta voglia di giocare e di mettersi in gioco, nonostante le difficoltà la classifica. Lo abbiamo fatto sin dalla prima partita. E’ stata una settimana importante, tosta, sapevamo di dover incontrare una squadra in salute e forte, valida nell’uno contro uno. Avevamo preparato un piano partita importante e fin quando lo abbiamo sviluppato in campo è andata bene. Abbiamo sofferto poco, concesso poco al Pescara, sapevamo di doverci comportare così". Poi nella ripresa il secondo gol che ha tagliato le gambe al Pescara e permesso all’Ancona di arretrare ulteriormente il baricentro a difesa dei tre punti: "Abbiamo concesso poco a una squadra che costruisce tanto – prosegue Boscaglia – e dobbiamo ...