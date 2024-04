I pronostici di lunedì 22 aprile | Serie A - Lig - Super L -g, Primeira Liga

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di lunedì 22 aprile 2024) Idi22: ci sono due attesi posticipi diA, uno die altre partite in giro per il mondo. La trentatreesima giornata diA si chiude questocon due posticipi ad altissima tensione: si parte alle 18:30 con la sfida Champions tra la Roma semifinalista di Europa League e il Bologna, si prosegue con il derby della Madonnina tra Milan e Inter che assume ancora più valore perché può valere la vittoria aritmetica del ventesimo Scudetto per i nerazzurri. Gli allenatori di Milan e Inter Pioli e Inzaghi (LaPresse) – IlVeggente.itI giallorossi di De Rossi in gran forma e con l’entusiasmo alle stelle dopo avere eliminato il Milan in Europa League dovrebbero evitare quanto meno la sconfitta col Bologna, che però sembra in grado di ...