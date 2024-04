I pagamenti NFC con iPhone aperti alle terze parti. La Commissione Europea pronta ad accettare i rimedi di Apple

iPhone diventerà compatibile con qualsiasi carta credito grazie all'Europa, finalmente - Apple apre nuove porte dell'iPhone in UE: pagamenti con app di terze parti tramite NFC in arrivo. Si prospetta una rivoluzione nel mercato del contactlesstomshw

L’Europa pronta ad accettare la proposta di Apple: tap-to-pay disponibile per tutti - La proposta di Apple di consentire l'utilizzo del chip NFC alle terze parti sarebbe pronta ad essere approvata dall'Europa ...gizchina

iPhone: via libera a pagamenti contactless alternativi ad Apple Pay - Apple consentirà agli sviluppatori europei di utilizzare per i pagamenti contactless non solo Apple Pay, ma anche app di terze parti.punto-informatico