I migliori Cabernet Sauvignon al di sotto di 20 euro scelti dal Gambero Rosso

(Di lunedì 22 aprile 2024) Tra le storie dei più importanti vitigni internazionali, di certo quella delè una delle più interessanti. Innanzitutto, perché questo vitigno è alla base dei più famosi Cru Classé di Bordeaux, nei comuni di Pauillac, Margaux, Saint-Estèphe, Saint-Julien e Pessac-Leognan. Châteaux Lafite, Latour, Mouton Rothschild, Margaux e Haut-Brion in primis. Ma anche perché è una storia molto antica che si concretizza in un matrimonio tra Oriente e Occidente, che poi darà vita al vitigno. Come afferma il prof. Attilio Scienza nel suo stimolante "La Stirpe del Vino", quando parliamo diabbiamo a che fare con un vitigno in grado di "coniugare rusticità, cioè l'abilità di produrre con regolarità in ambienti molto diversi, ed eccellenza, grazie alle caratteristiche qualitative delle sue uve". Ma ...