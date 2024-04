I film che fanno piangere non sono questione di lacrima facile - ma di emozioni grandi e vere

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di lunedì 22 aprile 2024) Il cinema suscita sempre, ma a volte il desiderio è proprio quello di sentirle, di lasciarsi andare alla loro potenza, di avvertire empatia. Ciche. E losempre. Con tutti. Chi non ha versato lacrime guardando più volte Bambi o E.T. - l'extra-terreste di Steven Spielberg? E che dire di La vita è bella di Roberto Benigni o del più recente Io capitano di Matteo Garrone? Come si fa a rimanere impassibili di fronte alla tragica vicenda di Jack e Rose raccontata in Titanic o alla bellissima amicizia tra cani e bipedi come quelle raccontate in Marley & me e Hachiko? Si preparino i fazzoletti, la lista che segue è davvero lunga ed eterogenea: Dumbo (1941 e 2019 ) DUMBO, Dumbo flying, 1941. DUMBO, Dumbo flying, 1941. ©Walt Disney Co./Courtesy ...