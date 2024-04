Hockey La corsa della Symbol Un punto dalla prima

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 22 aprile 2024) C’è rimasta solo l’azzurra Novara, davanti allaAmatori nel torneo di A2 dipista: battendo 5-2 Seregno i gialloblù hanno mantenuto il secondo posto ad una sola lunghezza dai piemontesi, che hanno battuto di misura il Thiene. In Serie B il pareggio con cui si è concluso il recupero al verticeclassifica rimanda tutto all’ultima giornataprossima settimana: il Pico Mirandola è in testa per differenza reti, ma dovrà vincere, e mantenere il +5 sul Correggio.A2, 14^ G.: Novara - Thiene 8-6; Breganze – Montecchio Pr. 6-3; Sandrigo - Correggio 4-5;Amatori - Seregno 5-2; Scandiano - R.Bassano 3-4. Classifica: Novara punti 28,27, Scandiano e Thiene 24, Breganze 22, R. Bassano e Correggio 21, Montecchio Pr. 17, Seregno 9, ...