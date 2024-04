Ho l’Hpv da tre anni | cosa devo fare?

(Di lunedì 22 aprile 2024) Salve Dottore, ho 40, da 3risulto sempre positiva al virus Hpv, prima volta Cin 2 con conizzazione, seconda volta Cin1, adesso dalla colposcopia di marzo nella quale non si era visto nulla di preoccupante, dalla diagnosi invece con hpv ancora positivo mi è stato detto che non si esclude HSIL, quindi la ginecologa perplessa mi consiglia diun esame più approfondito al Policlinico. Poi sentendo il parere di un altro ginecologo, che mi dice di nonassolutamente isteroscopia perché può succedere che il virus arrivi più internamente. Allora che faccio? Ho tanta ansia e paura che il virus già sia arrivato più internamente. In questi casiconsiglia di? Grazie. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine.

Dal web all’AI, l’hi-tech ha vinto sul total return - Microsoft si è focalizzata sul cloud segnando un total return del 130.000% in 35 anni. Apple, Nvidia e Alphabet e il colosso fondato da Gates, con oltre 2 mila miliardi di valore ciascuna, dominano i ...milanofinanza

Vaccino anti-Hpv, uno scudo per prevenire i tumori correlati - L’infezione da Papillomavirus è molto comune a livello mondiale e l’assenza di sintomi ne favorisce la diffusione. I vaccini proteggono contro i 9 sierotipi di Hpv più pericolosi e sono in grado di p ...milanofinanza

Sanità, la crisi delle cure: 12 regioni su 20 non garantiscono i livelli essenziali - Per salvare il servizio sanitario nazionale bisogna intervenire subito con una riforma strutturale. Le risorse stanziate finora infatti non bastano. Le Regioni sono in difficoltà. E le ...ilmessaggero