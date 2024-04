Highlights e gol Roma-Bologna 1-3 | Serie A 2023 2024 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 22 aprile 2024) Ilcon glie i gol di1-3, match valido per la trentatreesima giornata di. All’Olimpico enorme prova di forza dei felsinei, che con questo successo blindano o quasi la qualificazione Champions e battono una diretta concorrente che arrivava allo scontro diretto in grande fiducia: in gol nel primo tempo El Azzouzi in rovesciata e poi Zirkzee, nella ripresa accorcia le distanza Azmoun ma la richiude Saelemaekers in contropiede. Di seguito ecco le immagini salienti della sfida. LE PAGELLE Lo ha fatto brutto El Azzouzi! ?https://t.co/mlUyaaaGQG — G??z? (@ Grag44 ) April 22,??? GOAL AS0-2Zirkzee Thiago Motta's. Amazing. ...