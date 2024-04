Heidi Baci commenta la mancata vittoria di Beatrice al GF | Ho visto la delusione nei suoi occhi VIDEO

Ieri sera, al GF albanese, Beatrice Luzzi ha riabbraccia to Heidi Baci e quest'ultima ha avuto una sorprendente reazione alla vittoria di Perla Vatiero. Ecco cosa è successo! (comingsoon)

Heidi Baci si è commossa nel momento in cui Beatrice Luzzi , al GF albanese, ha letto una poesia scritta da lei. Il video L'articolo Beatrice Luzzi legge una poesia scritta da Heidi Baci , che si ... (novella2000)

Heidi e Beatrice al Big Brother Vip Albania Dal Grande Fratello italiano al Big Brother Vip albanese . E’ accaduto ieri sera a Beatrice Luzzi , che è stata ospite del programma di Top Channel per ... (davidemaggio)

Ieri sera Heidi Baci ha scoperto che Beatrice Luzzi non ha vinto il Grande Fratello e non è mancata la sua reazione L'articolo Heidi Baci scopre che Beatrice non ha vinto il GF: la reazione proviene ... (novella2000)