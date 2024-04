Harry torna a Londra - ma nessun incontro con Kate e William | il motivo

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di lunedì 22 aprile 2024) Il ritorno diè ormai imminente. In realtà non sarà solamente un viaggio che il principe compirà in patria nei prossimi mesi. Ma un passo alla volta. Infatti, sembrerebbe certo il fatto che il secondogenito di Carlo non si incontrerà con suo fratello e la cognataMiddleton. Ecco ildietro questa decisione. Il principeha annunciato il suo ritorno agià da qualche mese. Il secondogenito di re Carlo, infatti, tornerà in territorio britannico per prendere parte all’anniversario degli Invictus Games, che si terrà nella cornice londinese. Eppure, non è chiaro se il principe decida di portare al suo seguito la moglie e i figli. Quel che è certo è che non ci saràcone ...