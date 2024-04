Harry e Meghan cambiano cognome ai figli - ma è tutta una mossa per tornare in famiglia reale

(Di lunedì 22 aprile 2024)Markle hanno preso una decisione significativa riguardo ai loro, Archie e Lilibet, cambiando il loro. Questapotrebbe essere interpretata come un tentativo di riavvicinamento a Buckingham Palace, soprattutto considerando il recente ritorno della coppia a Londra per visitare Carlo III, colpito da una forma di cancro. Alcuni ritengono che...

Daily Crown: l'esperta, 'Harry ama Meghan ossessivamente, non la lascerà mai' - Londra, 22 apr. (Adnkronos) - Il principe Harry non lascerà mai Meghan Markle perché nutre per lei un amore "ossessivo" e hanno un matrimonio "buono e forte". Lo sostiene la biografa reale Ingrid ...lagazzettadelmezzogiorno

Escludere Scurati dalla Rai tradisce in pieno la Costituzione: un evento gravissimo - La comunicazione giornalistica e radiotelevisiva, secondo i noti canoni della deontologia professionale, deve essere “vera”, “utile” e “interessante”. Tutte qualità fortemente presenti nel “monologo” ...ilfattoquotidiano

«Harry ama Meghan in modo ossessivo, non la lascerà mai. Finché lei ha il controllo, andrà tutto bene» - Il principe Harry non lascerà mai Meghan Markle perché nutre per lei un amore «ossessivo» e hanno un matrimonio «buono ...msn