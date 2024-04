(Di lunedì 22 aprile 2024) "Lei ha il controllo e penso che finché lo avrà sarà felice", afferma la biografa reale Ingrid Seward Il principenonmaiMarkle perché nutre per lei un amore "ossessivo" e hanno un matrimonio "buono e forte". Lo sostiene la biografa reale Ingrid Seward, aggiungendo che la duchessa di Sussex resterà felicemente

| Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it | Mister Movie Warner Bros. Discovery ha annunciato ufficialmente una nuova era per i fan di Harry Potter durante il suo evento ...

Con un comunicato diffuso tramite BBC News, Warwick Davis ha reso pubblica la tragica morte della moglie Samantha , scomparsa a 53 anni: "Era la mia confidente fidata, la mia sostenitrice in tutto ...

Lo street artist Harry Greb è l'autore di un nuovo murale comparso a Roma, su Amadeus . Rai Sat(ira), l’ opera che si trova in via Podgora, dietro l’entrata principale della Rai di viale Mazzini: ...

"Harry ama Meghan ossessivamente, non la lascerà mai": le parole dell'esperta - Secondo Ingrid Seward, la duchessa di Sussex resterà felicemente con il marito 'fintanto che avrà il controllo ...adnkronos

Daily Crown: l'esperta, 'Harry ama Meghan ossessivamente, non la lascerà mai' - Londra, 22 apr. (Adnkronos) - Il principe Harry non lascerà mai Meghan Markle perché nutre per lei un amore "ossessivo" e hanno un matrimonio "buono e forte". Lo sostiene la biografa reale Ingrid ...lagazzettadelmezzogiorno

Escludere Scurati dalla Rai tradisce in pieno la Costituzione: un evento gravissimo - La comunicazione giornalistica e radiotelevisiva, secondo i noti canoni della deontologia professionale, deve essere “vera”, “utile” e “interessante”. Tutte qualità fortemente presenti nel “monologo” ...ilfattoquotidiano