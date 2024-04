Haller avverte la Roma | Leverkusen in grande fiducia

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di lunedì 22 aprile 2024) L'attaccante del Borussia Dortmund ai Laureus Awards: "Competeranno al massimo fino alla fine di questa stagione, sarà un avversario difficile per la. Vinca il migliore" "Il Bayer? Si sa che squadre è. In questa stagione non ha mai perso ed ha vinto la Bundesliga, quindi non sarà una partita facile per la