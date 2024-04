Haiti | continua la violenza e aumentano i morti

L'appello di Padre Rick Frechette, medico e sacerdote in prima linea e referente dei progetti in Haiti della Fondazione Francesca Rava - NPH Italia ETS: "Cari amici, in ogni parte di Haiti si ...

Il personale dell’ ambasciata statunitense ad Haiti è stato evacuato nella notte, come comunicato dal Comando meridionale degli Stati Uniti. Gli equipaggi militari statunitensi hanno trasportato in ...

Ad Haiti non si placano le violenze, anzi peggiorano di ora in ora e il governo, assieme alle forze di sicurezza, non sa più come gestire una situazione del genere. Il governo del premier ad ...