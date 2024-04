Hai mai fatto la escort? - Lory del Sant - imbarazzo dalla Fagnani

Durante la puntata di ieri sera di "Touche pas à mon poste", in onda sul canale televisivo francese, C8, il giornalista Fabien Lecoeuvre ha rivelato un dettaglio poco noto sulla vita di Brigitte Macron: la first lady non ha mai abbandonato la sua carriera di insegnante. L'articolo Brigitte Macron, la first lady di Francia non hai mai smesso di insegnare: lezioni agli alunni con percorsi di vita spesso difficili sembra essere il primo su ... (orizzontescuola)

La giovane conosciuta in discoteca da uno del gruppo che poi l'ha portata a casa sua: lì è stato raggiunto da altri tre italiani. Tutti gli aggressori arrestati per pericolo di fugaLa giovane conosciuta in discoteca da uno del gruppo che poi l'ha portata a casa sua: lì è stato raggiunto da altri tre italiani. Tutti gli aggressori arrestati per pericolo di fugaLa giovane conosciuta in discoteca da uno del gruppo che poi l'ha portata a casa sua: ... (corriere)

Primavera, tempo di vernissage stellare. A Milano va in scena il party di Dolce & Gabbana a cui non poteva mancare un tris d’assi di bellezze over 40 inestimabili. La sirena couture Demi Moore, la sempre più brunette Bianca Balti e Helen Mirren con la tinta abbagliante all-white. Tre look diversi accomunati da un grande potere, e dalla riga in mezzo. ... (iodonna)

Il Milan potrebbe seguire il percorso del Maiorca: la squadra spagnola con la sua proprietà americana sta costruendo un percorso virtuoso Che piaccia o meno il calcio europeo sta diventando sempre più americano. Se in Italia il Milan è in mano al fondo made in USA RedBird, in Spagna il Maiorca è invece comandata dagli americani Andy Kohlberg, ex tennista, Robert Sarver e Steve Nash, ex stelle dell’NBA. Insieme hanno riportato la squadra ... (dailymilan)

Dimenticate le uova che rotolano alla Casa Bianca, la caccia all’uovo inglese o i gusci ripieni di coriandoli in Messico. Tra le tradizioni pasquali più antiche e poco conosciute c’è il combattimento delle uova, una sfida all’ultimo sangue a chi riesce a mantenere l’uovo integro più a lungo possibile. Coccetta, il combattimento con le uova sode Egg-knocking in Louisiana, eierütschen nella Svizzera tedesca. In Italia si chiama scoccetto, ... (gamberorosso)