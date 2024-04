Hai bevuto troppo? La app che ti riporta a casa salvandoti la patente e la vita

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 22 aprile 2024) Il nome dell'app spiega subito tutto: Drink or Drive, bevi o guida. Come dire, non rovinarti la serata rischiando lao i punti dellae goditi la serata, che a- con la tua auto ti riportiamo noi. I “noi” sono i tre ragazzi veneti (Elia Stevanato, 40 anni, Mattia Campagnaro, 36 anni, e Daniele Salvadori, 27 anni) che hanno ideato il servizio e l'applicazione, attivo da domani nella zona di Mirano, in provincia di Venezia, e a Padova. «Ma l'obiettivo, poi, è di ampliarlo in tutta Italia - spiega Elia Stevanato, Ceo di DoD e presidente dei giovani imprenditori di Confapi Venezia, cui fanno parte anche gli altri due amici -. All'estero un'iniziativa del genere è già attiva da anni, in particolare in Cina, dove ho verificato personalmente poche settima fa, in Repubblica Ceca e nel Regno Unito. Come è nata l'idea? Tempo fa, ...