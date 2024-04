Guida TV Sky e NOW 21 - 27 Aprile | Barbie - Terra - Pianeta in Evoluzion - Ask the Sand

(Di lunedì 22 aprile 2024)TV SKY / NOW 21 - 272024Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti! La prossima settimana su Sky si prospetta ricca di emozionanti storie, intrighi e azione.Domenica 21si prospetta una serata interessante con diversi programmi in onda. Su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW alle 21.15, c'è "", il film che ha fatto impazzire il pubblico nel 2023, con Margot Robbie nei panni dell'iconico personaggio. Diretto da Greta Gerwig, il film ha incassato ...

Guida TV Sky e NOW 21 - 27 Aprile: Barbie, Terra - Pianeta in Evoluzione, Ask the Sand - Guida TV SKY / NOW | 21 - 27 APRILE 2024 Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma n ...digital-news

Sky – Inter, senza investimenti vinto di più. Rinnovo Lautaro a fine stagione perché… - Luca Marchetti, su Skysport, ha parlato del momento dell'Inter a livello societario e si è soffermato sul contratto dell'argentino ...fcinter1908

L'Udinese cambia ancora Guida tecnica: via Cioffi, arriva Fabio Cannavaro - L'Udinese cambia ancora Guida tecnica. Sarà Fabio Cannavaro il nuovo tecnico dei friulani. Come ha riportato Sky Sport domani Cannavaro sarà a Udine pronto a formalizzare ...tuttojuve