Guida al sonno nei bambini | cosa sapere per migliorare il loro e il nostro riposo

(Di lunedì 22 aprile 2024) Il sonno nei, a seconda delle fasce d’età, è un tema molto caro e molto caldo per i giovani genitori. E lo è perché da esso dipende anche ile la serenità dell’intera famiglia. Di sonno dei, inteso come quante ore devono dormire in base all’età, quali sono leprincipali problematiche, perché si svegliano spesso durante la notte, quando metterli neilettini, se ne parla già durante i lunghi mesi di gravidanza. Ormai, ci sono anche figure professionali specifiche per queste tematiche, come le consulenti del sonno, nate sulle ceneri di troppe notti in bianco per mamma e papà, pronte a costruire un protocollo specifico per il sonno turbolenti dei bebè ma non solo. Sulle problematiche del sonno deie della bambine incidono molti fattori come: l’età, ...