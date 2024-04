Grazie alle scarpe Roger Vivier

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 22 aprile 2024) Seguire l’emozione e regalare sogni. L’identità di un brand che ha cambiato il mondo delle calzature (e non solo). Trasformando la leggerezza in un’eccellenza da custodire gelosamente nel tempo. Il brandcontinua così a regalare al suo pubblico, borse e gioielli altamente desiderabili, capaci di unire eccellenza, eleganza e uno stile assolutamente originale. Moda: a ogni vestitino le sue, come abbinare sandali e abiti ...