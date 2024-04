Gravellona Lomellina - picchia la compagna e le causa 30 giorni di prognosi | arrestato un 49enne

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 22 aprile 2024)(Pavia), 22 aprile 2024 - Ha mandato lain ospedale, con un trauma facciale giudicato guaribile in 30di. A.M., 49ene di, è statodai carabinieri della locale Stazione, della Compagnia di Vigevano, dopo la denuncia sporta dalla donna. L'arresto è scattato con la modalità della flagranza differita, prevista proprio per reati di violenza di genere per il cosiddetto 'codice rosso'. L'è stato quindi associato alla casa circondariale di Pavia, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sarebbe solo l'ultimo episodio di una serie di maltrattamenti con "condotte reiterate", come spiegato dai carabinieri nel comunicato stampa diramato oggi, lunedì 22 ...