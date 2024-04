Gratta e Vinci - altro Turista in città | vincita massima

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di lunedì 22 aprile 2024), c’è un nuovoine non parliamo di una persona passata a visitare. Centrato il colpo grosso con uno dei più classici dei tagliandi C’è un nuovoin. E no, non parliamo di una persona che viene in Italia per passare qualche giorno, ma di uomo o di una donna che grazie ad un biglietto delha totalmente cambiato la propria vita. Un nuovo milionario in(AnsaFoto) – Ilveggente.itSì, perché c’è qualcuno che è riuscito a vincere con il Newper Sempre. Prima di andare a vedere dove è successo, ricapitoliamo come funziona questo speciale tagliando che ormai da diversi anni è in circolazione. Se nell’area “i tuoi numeri” si trova per due volte la scritta ...