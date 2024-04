Grande solidarietà per la piccola Sara - afflitta da un male | ondata di donazioni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 22 aprile 2024) Faenza (Ravenna), 22 aprile 2024 – Non si ferma l’diper fare realizzare allaCantagalli i suoi desideri. Una storia, quella della bambina faentina di cinque anni affetta da neuroblastoma, che sta commuovendo tutta Italia. “Stamattina la chemio dinon si è svolta ed è stato deciso di non farla più. L'equipe medica ci ha comunicato che non c'è più nulla che si possa fare, la sua malattia purtroppo fa resistenza anche alla chemio e appesantire questa terapia servirebbe solo a farla stare ancora di più”. L’aggiornamento scritto su GoFundMe quattro giorni fa da Mattia Cantagalli, papà di, è quello che i tantissimi donatori e tutti coloro che si erano appassionati, negli ultimi mesi, alla storia della bambina di Faenza non ...