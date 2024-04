Grande festa a Roma per i 100 anni di World Skate - ROMA (ITALPRESS) – Lo scenario è quello delle grandi occasioni, come solo Roma sa regalare: Colle Oppio, con il Colosseo a fare da quinta suggestiva della manifestazione, nello skatepark cittadino, di ...lanuovasardegna

Hai salvato un nuovo articolo - Troppo Grande l’occasione per trasformare la stracittadina in una ... In caso di pareggio o di vittoria rossonera (il Milan gioca in casa) la festa nerazzurra sarà rimandata, almeno fino a sabato 27 ...milano.corriere

A Diso la festa dei Santi Apostoli Filippo e Giacomo dal 30 aprile al 3 maggio - Presentata a Palazzo Adorno l'edizione 2024 dell'evento che porta alla ribalta il Paese più piccolo con la festa più Grande.leccesette