Google rilascia la beta 1 1 di Andoid 15 per correggere alcuni bug

Google ha avviato il rilascio della beta 1 di Android 14 QPR3 su tutti i Pixel compatibili : ecco le note di rilascio e come installarla. L'articolo Google rilascia la beta 1 di Android 14 QPR3 per tutti i Pixel compatibili proviene da Tutto Android . (tuttoandroid)

Google ha dato il via al rilascio della versione 16 di Fuchsia per i dispositivi della serie Nest Hub. Ecco le novità L'articolo Google rilascia Fuchsia OS 16 con diverse novità per la serie Nest Hub proviene da TuttoAndroid. (tuttoandroid)

Google ha rilascia to la Developer Preview 2 di Android 15, secondo step evolutivo della prossima versione del sistema operativo Android . L'articolo Google rilascia la Developer Preview 2 di Android 15: novità e come installarla proviene da Tutto Android . (tuttoandroid)

Google rilascia l'aggiornamento per Pixel 7, 8 e Fold: problemi di rete risolti - Google ha rilasciato un nuovo aggiornamento che elimina i problemi di connessione riscontrati su alcuni modelli di smartphone Pixel non risolti con l'update di inizio aprile. In questi ultimi giorni d ...hdblog

Google Messaggi rilascia le selfie GIF: cosa sono e come usarle - Google ha deciso di mettere sempre più in risalto, nell’universo Android, la sua app di messaggistica. Nel tentativo di renderla sempre più interessante sta ...tecnoandroid

Google, persistono i problemi con gli aggiornamenti Android - Android ha da sempre un problema con gli aggiornamenti: i dispositivi più datati non possono usufruirne al meglio - o non possono riceverlo affatto. Questa è ...tecnoandroid