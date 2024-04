Golf | Scheffler superstar - dopo Masters vince anche l’RBC Heritage

(Di lunedì 22 aprile 2024)il The, Scottieha vintoemulando Tiger Woods nel 2006, diventando il terzo (prima di lui ci riuscì Bernhard Langer nel 1985) ad aver fatto suo un torneo del PGA Tour subitoaver indossato la “green jacket”. L’americano, numero 1 mondiale, a Hilton Head Island, nel South Carolina, si è imposto con uno score di 265 (69 65 63 68, -19) colpi superando nettamente i suoi connazionali Sahith Theegala, secondo con 268 (-16), e Windham Clark e Patrick Cantlay, terzi con 269 (-15). Il tornado, più fortedella pioggia che ha costretto gli organizzatori a rinviare a oggi la parte finale del quarto e ultimo round, è ormai il padrone incontrastato del green maschile. Per il 27enne di ...

