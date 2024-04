Gol fantasma di Yamal - Laporta | Non escludiamo di chiedere di rigiocare il Clasico

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 22 aprile 2024) Il presidente del Barcellona Joanha parlato ai canali ufficiali del club in merito al goldi Lamineneldi ieri. Ricordiamo che in Liga non c’è la goal line technology.: «Nondidiil» «Come presidente del Barcellona, voglio trasmettere l’insoddisfazione causata dal fatto che il giorno dopo di una delle partite più importanti della stagione, l’uso improprio di uno strumento come il Var stia decidendo il nostro campionato. Come sapete, non sono mai stato un grande sostenitore del Var, perché penso che, così come viene applicato, tolga spontaneità al calcio. Ma quello di cui sono a favore è che, dal momento che ce l’abbiamo, dovrebbe sempre essere usato per ...