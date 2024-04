Gli Usa vogliono imporre sanzioni contro le forze armate israeliane Ecco perché

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 22 aprile 2024) L’amministrazione statunitense ha annunciato la propria volontà dile Israeli Defense Forces per la prima volta nella loro storia, e in particolareil battaglione Netza Yehuda, un’unità composta da reclute ultraortodosse e religiose nazionaliste ebree accusata di violazione dei diritti umani nei confronti della popolazione palestinese della Cisgiordania. Già da tempo l’unità in questione si sarebbe resa responsabile di simili crimini, al punto da spingere i comandi israeliani, sotto pressione da parte di Washington, a ritirare l’unità dall’area durante i primi mesi del 2023. Più recentemente l’unità – originariamente istituita per consentire agli ebrei ultraortodossi di servire nell’esercito, con tutti i rituali religiosi che ne conseguono – è stata impiegata nelle ultime fasi della ...