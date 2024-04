Gli occhi sono lo specchio dell’anima? Cos’è l’iridologia

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 22 aprile 2024) I nostridicono tanto di noi: a confermarlo, un metodo diagnostico alternativo che permetterebbe di capire lo stato di salute della persona attraverso l’accurata analisi dell’iride. Utilizzata soprattutto in omeopatia e naturopatia, si è fortemente sviluppata negli ultimi anni. Come nasce eQuesta corrente sostiene che l’o è come un piccolo database. Al suo interno infatti conterrebbe tutte le informazioni sullo stato di salute della persona. E per analizzarlo si confrontano macchie e modifiche che compaiono sull’iride, permettendo agli esperti della disciplina di rilevare eventuali alterazioni organiche. Non solo sul presente, ma anche passate. L’o quindi potrebbe raccontare la storia clinica del paziente, fornendo indicazioni su ...