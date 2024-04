Gli esseri umani e il loro bestiame si rifugiano in questa grotta dell’Arabia Saudita da 10 000 anni

(Di lunedì 22 aprile 2024) Un rifugio millenario nelle grotteUno studio condotto nel nord-ovestrivela un utilizzo millenario di unacome rifugio da parte di, datato fino a 10.000fa, fornendo preziose informazioni sulla storia e sull’ecologia della regione. Tracce di una terra non sempre desertica Recenti scoperte satellitari e fossili suggeriscono che la penisola arabica non è sempre stata un deserto arido. Periodi di laghi e vegetazione lussureggiante potrebbero aver attratto popolazioni e animali dall’Africa, secondo gli autori dello studio. Scoperte fossili contro vento e caldo Le condizioni ambientali ostilirendono L'articolo ...

10 Manga imperdibili da leggere e regalare, consigliati per tutti: Nell'altro, 'l'interno', c'era un rifugio sicuro per gli esseri umani. L'incontro fatidico tra due abitanti dei regni in guerra, che non avrebbero potuto incontrarsi, fa sbocciare questa piccola ...

Robot, ecco il nuovo Atlas di Boston Dynamics: Nato nel 2013 Atlas è stato originariamente concepito per missioni di ricerca e salvataggio in aree pericolose per gli esseri umani. Successivamente, il robot è rapidamente diventato una star del ...