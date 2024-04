Gli chef stellati si estingueranno da soli - come i dinosauri L' attacco di Arrigo Cipriani ai ristoranti fine dining

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 22 aprile 2024), il re dell’Harry’s Bar non le manda a dire: glinon hanno lunga vita. Nell’intervista rilasciata al Corriere della Sera sentenzia: «Si estin­gue­ranno dai dino­sauri». Secondoi cuochi delle cucine«producono sapori artificiali, che non conosci, non ricordi e a cui non ti affezioni». Quindi “no” alla dittatura dei cuochi che, a sua detta, «vogliono farti mangiare quel che decidono loro». L’imprenditore scende ancora nei dettagli e porta in luce un aspetto che riguarda l’approccio di alcunial ristorante: «Prendi il menu degustazione e ti pare che loti stia fissando. Ti senti sotto esame: non sei tu che giudichi lui; è lui che ...